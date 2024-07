Anna Maria Damm hat ihren Julian standesamtlich geheiratet

Anna Maria Damm (28) und Julian Gutjahr (27) haben sich das Jawort gegeben! In der Instagram-Story ihrer Mutter Elisa Damm-Ludwig sieht man das frischvermählte Paar aus dem Standesamt treten. Familie und Freunde nehmen die beiden Turteltauben jubelnd in Empfang und schwenken kleine Fahnen in die Luft. Für den besonderen Tag wählte das Model ein hochgeschlossenes Brautkleid mit einseitigem Beinschlitz. Ihr Liebster schlüpfte für die Trauung in einen schicken beigen Anzug. "Herzlichen Glückwunsch", kommentiert Anna Marias Mama die Aufnahme.

Die GNTM-Bekanntheit und der Influencer sind bereits Eltern von zwei Kindern: Im Juni 2018 durften sie sich über die Geburt von Töchterchen Eliana freuen. Knapp fünf Jahre später durften sich die drei dann erneut über Familienzuwachs freuen: Die kleine Kaia erblickte im April 2023 das Licht der Welt. "Sagt Hallo zu unserem Mädchen Kaia. Es geht uns gut und wir sind überglücklich, sie nun bei uns zu haben", verkündete Anna Maria vergangenes Jahr auf Instagram die Geburt der Kleinen.

Die Content Creatorin teilt aber nicht nur die schönen Seiten des Lebens mit ihren Followern: Ende Mai trauerte sie auf der Social-Media-Plattform um ihren Bruder. "Mein Bruder ist leider plötzlich verstorben, wurde mitten aus dem Leben gerissen und der Schock sitzt immer noch sehr tief", schreibt sie in einem emotionalen Post und betont: "Das Leben ist manchmal einfach unfair."

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr mit ihren Töchtern Eliana und Kaia im Juli 2023

Getty Images Anna Maria Damm im Januar 2019

