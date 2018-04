Gibt es noch Chancen auf ein Liebescomeback? Im Sommer vergangenen Jahres gab Daniele Negroni (22) die Trennung von seiner Freundin Julia bekannt. So ganz hielt es der Ex-DSDS-Star aber anscheinend nicht ohne seine Verflossene aus: Im Dschungelcamp vermisste Daniele seine frühere Flamme so sehr, dass es kurz nach der Rückkehr aus Down Under wieder zu einem Treffen kam. Im Promiflash-Interview verriet Daniele allerdings, dass sie nach dem Date nur drei Tage lang Kontakt hielten. "Seit dem Tag ist auch Funkstille und ich bin auch ganz froh darüber", erklärte der Musiker.



