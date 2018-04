Dieser Haarschnitt hatte eine richtig befreiende Wirkung! Vor Kurzem präsentierte Sarah Lombardi (25) ihr neues Ich. Die süße Sängerin verwandelte sich vom Girlie in eine erwachsene Frau. In ihrer Instagram-Story verriet Alessios (2) Mama jetzt, wie erleichternd der Friseurbesuch wirklich für sie war: "Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich es keine Sekunde bis jetzt bereut habe, meine Haare abgeschnitten zu haben. Es fühlt sich an, als hätte ich so viel Ballast von meinen Schultern geschnitten", erklärte die Ex von Pietro Lombardi (25) erleichtert. Mit der Veränderung startet Sarah nicht nur ihr musikalisches Comeback, sondern öffnet auch ein neues Kapitel in ihrem Leben!



