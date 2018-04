Sarah Lombardi (25) erfindet sich ganz neu! Die Sängerin hat sich erst vor wenigen Tagen von ihrer langen, geliebten Wallemähne getrennt – 30 Zentimeter Haar ließ sich die Mama von Alessio Lombardi (2) abschneiden! Auch musikalisch orientiert sich die Brünette um: Die ehemalige DSDS-Kandidatin bringt am Freitag die Single "Genau hier" raus – und singt darauf ausschließlich auf Deutsch!

"Ich singe auch deswegen auf Deutsch, weil all meine Gefühle, alles, was ich denke und was ich den Menschen über mich erzählen möchte, auf Deutsch besser sind", verriet die Ex von Pietro Lombardi (25) im Bild-Interview. Sarah habe sich einfach weiterentwickelt – sie fühle sich jetzt nicht mehr wie das naive Mädchen zu DSDS-Zeiten, sondern wie eine erwachsene Frau. Diese Verwandlung spiegele sich auch in ihren Songs wider: "Ich bin so unendlich froh, dass ich wieder Musik mache. Ich bin stolz – auf mich. Es war richtig, so lange abzuwarten. Zeit vergehen zu lassen und mir Gedanken zu machen, was ich wirklich will."

Auch ihr Noch-Ehemann Pietro ist stolz auf den Lebenswandel seiner Ex. Unter Sarahs Instagram-Video schrieb der "Senorita"-Interpret eine rührende Botschaft an die Mutter seines Sohnes: "Lass das neue Kapitel beginnen. Ich weiß, du hast viel durchgemacht, aber warst immer stark!"

Facebook / OffiziellSarahEngels Sarah Lombardi beim Friseur

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

Andreas Rentz / Getty Images Pietro und Sarah Lombardi bei der RTL-Show "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

