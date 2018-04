Es trübt den sonst so sonnigen Festival-Spirit: In der kalifornischen Wüstenstadt Indio versammeln sich derzeit Tausende Stars, Sternchen und Musikbegeisterte für das Coachella-Festival. Zu den Anwesenden zählen in jedem Jahr besonders viele junge Influencer – umso schlimmer ist diese Schocknachricht: Zwei junge Models wurden bei der Anreise von San Diego nach Palm Springs in einen schlimmen Crash verwickelt – eine Betroffene starb noch am Unfallort!

Es hätte eins der schönsten Wochenenden ihres Lebens werden sollen. Wie Daily Mail jetzt berichtete, waren Ginevra Gallone-Latte und ihre Freundin Manuela Cerciellorahbari mit einem gemeinsamen Bekannten im Auto auf dem Weg in das Partytal. In einer Kurve geriet der Wagen jedoch ins Schleudern, kollidierte mit zwei Bäumen und wurde durch den Aufprall in zwei Teile geteilt. Die 18-jährige Ginevra wurde dabei aus dem Auto geschleudert und noch vor Ort für tot erklärt. Ihre 16-jährige BFF musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, während der Fahrer eine Platzwunde im Gesicht erlitt. Die Polizei bestätigte bereits, dass weder Alkohol noch Drogen während des Unglücks im Spiel gewesen seien.

Nach der Bekanntmachung des tragischen Unfalls errichteten zahlreiche Fans der jungen Instagram-Models Trauerseiten für ihr verstorbenes Idol. Die Schule der beiden Mädchen äußerte gegenüber CBS8 ein emotionales Statement: "Wir sind erschüttert von dem Verlust einer unserer früheren Schülerinnen. Unsere tiefsten Gebete gehen an ihre Familie und Freunde raus und wir hoffen, dass alle anderen Beteiligten sich so schnell wie möglich erholen können!"

Instagram / manuela_cr_ Manuela Cerciellorahbari und Ginevra Gallone-Latte

Anzeige

Instagram / ginnigallonelatte Ginevra Gallone-Latte, amerikanisches Nachwuchsmodel

Anzeige

Instagram / manuela_cr_ Manuela Cerciellorahbari und Ginevra Gallone-Latte am Meer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de