"Der Teufel trägt Prada": Er soll Andys neuer Liebhaber sein

Es gibt Neuigkeiten vom "Der Teufel trägt Prada 2"-Set! Bilder zeigen Anne Hathaway (42) vor einem Lokal in Brooklyn, New York, in ihrer Rolle der Andy Sachs. Wer sich nicht vorab spoilern lassen möchte, sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt weiterlesen, denn die Schauspielerin dreht nicht alleine. An ihrer Seite: Patrick Brammall, bekannt aus "A Moody Christmas" und "Offspring". Der Australier scheint die neue Romanze von Andy Sachs zu sein, denn wie die Bilder offenbaren, ist das definitiv kein Friendzone-Verhalten. Ob und wie sich die Story zwischen den beiden entwickelt, bleibt aber natürlich noch ein Geheimnis.

Neben Patrick Brammall wurde am 5. August auch Tracie Thoms am Set gesichtet. Sie verkörperte bereits im ersten Teil die Rolle der Lily, Andys Freundin. Modisch werden die Haupt- und Nebendarsteller wieder für Highlights sorgen. Die ersten Eindrücke von den Dreharbeiten spiegeln genau das wider, egal ob Meryl Streep (76) in der Rolle der Miranda Priestly, Emily Blunt (42) in der Rolle der Emily oder Anne als Andy Sachs: High Fashion wird hier großgeschrieben. Emily hat für ihre Rolle erneut ganz charakteristisch die Haarfarbe gewechselt und tauchte bereits mit roten Haaren am Set auf.

Die Dreharbeiten zum zweiten Teil haben bereits im Juli begonnen. Am 1. Mai 2026 soll der Streifen dann in die Kinos kommen. Die Vorfreude bei den Fans dürfte riesig sein. Wie Just Jared bereits berichtete, soll der Film erneut in New York spielen, aber auch Italien steht als Drehort auf dem Zettel. Vielleicht bekommen wir also einen kleinen Ausflug in die Modestadt Mailand zu sehen. Bereits im ersten Teil ging es für Andy und in erster Linie Emily darum, wer auf die berühmte Pariser Fashionweek mitreisen darf.

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Hathaway mit Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

Anzeige Anzeige

ActionPress Tracie Thoms und Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Hathaway mit Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"