Erfreuliche Neuigkeiten im Hause Kardashian-Jenner! Khloe Kardashian (33) brachte am vergangenen Donnerstagabend in Cleveland ein gesundes Baby-Girl zur Welt. Nach dem Fremdgehskandal um den Kindsvater, den Basketball-Star Tristan Thompson (27), stieß diese Nachricht auf Erleichterung bei den Familienmitgliedern und Fans des berühmten Reality-Stars. Nachdem Kim Kardashian (37) extra ihren Urlaub auf den Bahamas abgebrochen hatte, um für ihre Schwester da zu sein, sind Kylie und Kourtney (38) schon wieder auf Achse!

Die frischgebackene Mama der kleinen Stormi veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Foto: Auf dem posiert sie mit ihrer besten Freundin Jordyn Woods (20) und ihrer älteren Schwester Kourtney Kardashian vor dem Familien-Privatjet in Los Angeles. Wie Daily Mail spekulierte, befand sich das Trio zum Zeitpunkt des Schnappschusses höchstwahrscheinlich auf dem Weg zum beliebten Coachella Festival Festival in Kalifornien. Das Foto kommentiert die 20-jährige Unternehmerin mit dem Satz: "Der Wind! Muss der sein?"

Mit diesen Zeilen bezog sich Kylie ganz klar auf die betrogene Neumama Khloe, die zur Zeit noch im Krankenhaus verweilt. Die hatte diesen Satz in den ersten Staffeln des Reality-Formats Keeping up with the Kardashians immer wieder gesagt. Beim Coachella werden die drei hotten Girls sicherlich kräftig abtanzen – immerhin haben sie ein neues Familienmitglied zu feiern.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

