Sie strahlt, wenn sie von ihm spricht! Schon während ihrer Dschungelcamp-Teilnahme wurde Ex-Bachelor-Lady Kattia Vides (30) eine Beziehung zu CDU-Politiker Patrick Weilbach (30) nachgesagt. Obwohl die kurvige Latina bisher nie wörtlich zugegeben hat, in einer Liaison mit ihm zu sein, scheint genau das der Fall zu sein. Nachdem sie zuletzt gemeinsam im Let's Dance-Publikum saßen und bei Jens Büchners (48) Malle-Party die Sau rausließen, bekennt Kattia nun endlich Farbe: Sie ist verliebt!

Promiflash traf die 30-Jährige am Donnerstag beim ECHO, zu dem zahlreiche nationale und internationale Stars nach Berlin gekommen waren. Obwohl sie ohne männliche Begleitung über den roten Teppich schritt, zeigte sie ihr glücklichstes Lächeln. Der Grund: natürlich Patrick! "Ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich an ihn denke, Schmetterlinge im Bauch habe", gab sie offen zu. "Wir sind auf einem sehr guten Weg."

Bei der Frage, ob sie vorhabe, den charmanten Kasseler in Zukunft öfter mit zu Events zu bringen, kam der Reality-Star plötzlich ins Lachen: "Natürlich habe ich ihn gerne bei mir, solange es ihm Spaß macht. Aber ich glaube, er tut es mehr, um Zeit mit mir zu verbringen." So ganz geheuer ist Patrick das Blitzlichtgewitter also anscheinend noch nicht – aber was nicht ist, kann ja noch werden!

WENN.com Kattia Vides, Reality-TV-Star

Anzeige

MG RTL D Matthias Mangiapane, Natascha Ochsenknecht und Kattia Vides im Dschungelcamp

Anzeige

P. Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei "Let's Dance" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de