Wie stehen die ehemaligen Dschungelcamp-Stars zur neuen Location? Lange wurde im Vorfeld bereits darüber spekuliert – jetzt ist es ganz offiziell: Das RTL-Dschungellagerfeuer wird kommendes Jahr in Südafrika lodern. In früheren Jahren war Australien der Austragungsort der Show, und schon so einige Stars und Sternchen haben ihre Zeit im Down-Under-Camp verbracht. Promiflash hat bei den Ex-Kandidaten nachgefragt, was sie von Südafrika halten – und der Großteil von ihnen ist begeistert.

Nico Schwanz (43) gerät direkt ins Schwärmen: Er freut sich offenbar total, dass das Camp auf den afrikanischen Kontinent verlegt wurde. "Dschungelcamp 2022 finde ich mega in Südafrika – Daumen hoch, alle beide. Es gibt Löwen, Giraffen und viele Wildtiere", freute er sich im Gespräch mit Promiflash. Er ist vor allem gespannt darauf, wie die neuen Camper mit dem Klima zurechtkommen. Das könnte seiner Meinung nach vielleicht noch schlimmer als in Australien sein. Kader Loth (48) ist sich unterdessen sicher: Die Zuschauer erwartet "ein Spektakel". "In Südafrika wimmelt es nur so von wilden Tieren. Ich wäre gerne wieder dabei", beteuerte die Reality-TV-Queen.

Auch Marco Cerullo (32) erhofft sich viel von dem Ortswechsel. "Die neue Location ist sehr vielversprechend. Australien ist geil, aber Südafrika gibt noch mal frischen Wind in die Segel", vermutete er. Vor allem interessiert es ihn, welche ekligen regionalen "Spezialitäten" den Promis bei den Essensprüfungen aufgetischt werden. Auch Kattia Vides (33) ist besonders auf die neuen Prüfungen gespannt. Nur Domenico De Cicco (38) muss wohl erst noch von Südafrika überzeugt werden. "Es gibt nur ein Dschungelcamp für mich und das ist in Australien", stellte der Bachelorette-Boy klar. Er will sich aber überraschen lassen und freut sich, dass es bald losgeht.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz im Dschungelshow-Studio im Januar 2021

TVNOW Marco Cerullo, Sven Ottke, Danni Büchner und Claudia Norberg im Dschungelcamp

ActionPress Domenico de Cicco, Reality-TV-Star

