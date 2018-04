Styling-Queen Kylie Jenner (20) on tour! Die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Klans gehört zu den internationalen Mode-Trendsettern. Kein Wunder, dass sie dieses Gespür schon früh an die nächste Generation von It-Girls weitergeben will. Für Tochter Stormi Webster ist das Beste rund um Klamotten und Accessoires natürlich nur gut genug, außerdem müssen ihre Looks perfekt auf die von Kylie abgestimmt sein. Mit dem Ergebnis: Sie mausern sich zum stilsichersten Mutter-Tochter-Gespann der Familie!

Ein normaler Spaziergang mit Baby Stormi im Kinderwagen wird bei Kylie zum echten Mode-Highlight. Auf Instagram präsentiert sich die Beauty in einem beigefarbenen Outfit der Marke Fendi. Das auffällige Muster ihres Kleides spiegelt sich auch in Stormis fahrbaren Untersatz wider. Mit diesem Match waren die beiden Girls ein echter Hingucker im Villenviertel von Calabasas.

Für Kylie und Stormi ist dieses Outfit der allererste Zwillings-Look. Bei Kylies Begeisterung für Fashion werden aber bestimmt noch viele solcher Partner-Outfits folgen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Baby-Girl Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

