Wo geht es für Betty Taube (23) und Koray Günter (23) als Nächstes hin? In ihrer Instagram-Story verriet die ehemalige GNTM-Kandidatin, dass sie und der Fußballprofi umziehen werden. Bisher hat das überglückliche Ehe-Pärchen die meiste Zeit gemeinsam in Istanbul verbracht. Doch nun verlassen Betty und Koray die türkische Metropole – und nicht nur das: Sie ziehen sogar gleich in ein ganz anderes Land!



