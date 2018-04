Es geht wieder los: Seit heute versammeln sich in Palm Springs wieder die Stars, Sternchen, Influencer und Musikliebhaber zum Feiern. Beim Coachella-Festival geht es an den kommenden zwei Wochenenden nicht nur um die heißen Acts auf den verschiedenen Bühnen: Die Modeliebhaber schmeißen sich in der kalifornischen Wüste ordentlich in Schale – und diese Promis sind bereits auf dem Festival-Laufsteg angekommen!

Wer darf bei jeglichem Fashion-Vergleich natürlich nicht fehlen? Natürlich die Kardashian-Jenners! So jetteten Kourtney (38) und Kylie (20) bereits vor einigen Tagen in die Stadt Indio. Teeniestar Justin Bieber (24) und seine Kumpels sind laut ihrer neuesten Instagram-Fotos ebenfalls bereits in der Einöde angekommen – und auch Milliardenerbin Paris Hilton (37) und ihre Designerfreundin Rachel Zoe (46) präsentierten sich im Netz bereits im stylishen Partylook. Neben den internationalen Gästen haben sich aber auch die deutschen Stars in dem beliebten Event-Tal eingefunden: Erfolgsbloggerin Caro Daur (23) und die Germany's next Topmodel-Alumni Fata Hasanović (23) und Stefanie Giesinger (21) tummeln sich bereits unter der Sonne Kaliforniens.

Ein großer Coachella-Liebhaber blieb in diesem Jahr jedoch in Deutschland: Blogger Riccardo Simonetti flog wegen eines anderen Jobs nicht über den großen Teich und verwöhnt die Fans in den kommenden Tagen nicht mit Pics in Fransen-Shorts und Glitzerjacken. Würdet ihr auch gerne mal zum Coachella fliegen? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Rachel Zoe beim Coachella-Festival 2018

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Freunde beim Coachella-Festival 2018

Instagram / carodaur Bloggerin Caro Daur beim Coachella 2018

