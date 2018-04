Da wurde das Spiel zur Nebensache! Die Rapperin Nicki Minaj (35) setzt ihren kurvenreichen Body bekanntermaßen liebend gern auf der Bühne in Szene. Nun verlagerte die "All Things Go"-Interpretin ihren körperbetonten Style allerdings auch auf ein anderes abendliches Event und erregte damit einiges an Aufsehen: Bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers trug sie am vergangenen Dienstag ein ganz besonders aufregendes Lack-Outfit!

Die sportlichen Gastgeber verloren zwar das Spiel gegen die Houston Rockets mit 99 zu 105 Punkten, viel wichtiger schien währenddessen jedoch die 35-jährige Promi-Besucherin im kalifornischen Staples Center zu sein. Die Musikerin traf zunächst in einer übergroßen silber-schwarzen Bomberjacke am Spielfeldrand ein, wie die neuesten Paparazzi-Pics des Abends zeigen. Als sie diese jedoch ablegte, kam ein mit Nieten besetzter Leder-Einteiler mit XXL-Dekolleté zum Vorschein. Dazu trug die Sportsfreundin eine Netzstrumphose sowie schwarze Stilettos – in jedem Fall ein Hingucker!

Seit Nickis plötzlichem Liebesaus mit ihrem Rap-Kollegen Nas (44) ist es still um das Style-Chamäleon geworden. Den Trennungsschmerz, den sie mittlerweile wieder weglächeln kann, habe sie jedoch kreativ ausgenutzt: In Kürze werden zwei neue Singles des Bühnenstars erscheinen, die nach ihrem Fashion-Statement auch ihr musikalisches Comeback einläuten sollen.

London Ent / Splash News Nicki Minaj bei einem Basketball-Spiel

Matt Winkelmeyer / Getty Nicki Minaj beim MTV Video Music Award 2017

Kelly Sullivan / Getty Images Nas, Rapper

