Die Fitnessbloggerin Kayla Itsines (26) hat sich seit Jahren in der Social-Media-Welt etabliert und bietet ein eigenes Sportprogramm für ihre Fans an. Mittlerweile wird die Australierin nicht nur in ihrem Heimatland als Superstar gefeiert, sondern die ganze Welt reißt sich um ihre Body-Tipps. Auch privat läuft es für die Brünette super: Seit über fünf Jahren ist sie glücklich vergeben. Jetzt machte ihr Liebster ihr sogar einen süßen Heiratsantrag.

Auf Instagram postete Kayla ein Foto ihres funkelnden Verlobungsrings und ein paar herzerwärmende Pärchenfotos. Ihr Freund Tobi Pearce sei vor ihr auf die Knie gegangen und habe sie gebeten, seine Frau zu werden, kommentierte sie zu dem Bild. Die Antwort war für sie sofort klar: "Ich habe natürlich JA gesagt, den Rest meines Lebens mit meinem allerbesten Freund zu verbringen", verriet die Personal Trainerin. Aus dem Schwärmen über ihren Liebsten schien sie gar nicht mehr herauszukommen: "Ich kann es kaum abwarten, die vielen Jahre gemeinsam mit ihm zu verbringen." Tobi und Kayla verbindet ihre gemeinsame Liebe zum Sport.

Wie der australische Webstar versuchen auch in Deutschland viele, mit Trainings-Tipps die Netzgemeinschaft zu begeistern. Die wohl berühmteste Fitness-Influencerin hierzulande ist Sophia Thiel (23). Diese kann schon über 1,3 Millionen Fans auf Instagram von ihrem Lifestyle überzeugen.

