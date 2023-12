Offiziell: Kayla Itsines hat ihren Verlobten geheiratet!

Schöne Nachrichten von Kayla Itsines (32)! Anfang 2022 hatte die australische Fitnessbloggerin ihre Beziehung mit Jae Woodroffe öffentlich gemacht. Nur wenige Monate später hatte sie von ihrem Liebsten einen romantischen Heiratsantrag bekommen – den sie auch angenommen hatte. Seitdem war das Paar dabei, seine Traumhochzeit zu planen. Nun haben die beiden den nächsten Schritt gewagt: Kayla und Jae haben sich das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilt die Influencerin ein Foto von sich und ihrem Liebsten während ihrer Hochzeitsfeier. Die beiden küssen sich innig, während ihr Blumenmädchen die Rosenblätter verstreut. "Ich habe gerade meinen besten Freund geheiratet und wir könnten nicht glücklicher sein. Der perfekteste Tag aller Zeiten", schreibt sie unter ihrem Post.

Die Follower freuen sich mit dem Brautpaar. Im Netz hagelt es nur so von Glückwünschen. "Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr seht beide fantastisch aus", sowie "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch beide", sind nur zwei von vielen Fan-Kommentaren.

Getty Images Kayla Itsines, Fitness-Star

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und Jae Woodroffe im November 2023

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines, Fitness-Star

