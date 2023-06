Kayla Itsines sicher: Sie und Ex Tobi passten nie zusammen

Kayla Itsines (32) hat nicht nur positive Erinnerungen. Die Fitness-Influencerin ist derzeit überglücklich mit ihrem Verlobten Jae Woodroffe, mit dem sie erst Anfang des Jahres eine Tochter auf der Welt begrüßen durfte. In die Beziehung brachte die Australierin allerdings auch ein weiteres Kind mit ein, dessen Vater ihr Ex Tobi Pearce ist. Acht Jahre lang waren die beiden ein Paar. Das kann Kayla aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehen.

Im Interview mit Australian Financial Review plaudert die Unternehmerin über die vergangene Beziehung. Gemeinsam mit Tobi hatte sie sich selbstständig gemacht – sie zählten damals sogar zu den wohlhabendsten Australiern mit Mitte 20. "Ich schaue zurück und denke: 'Ich habe keine Ahnung, wie das alles passieren konnte'", gibt Kayla jetzt zu. Tobi und sie seien das komplette Gegenteil des jeweils anderen gewesen. "Ich bin eine Repariererin. [...] Ich möchte sicherstellen, dass du dich in meinem Haus warm und wohl und geliebt fühlst. So bin ich eben. Tobi kam zu mir ohne eine Familie, er kannte das gar nicht." Er sei hingegen eher "geldorientiert" und "geschäftsorientiert" gewesen.

Mittlerweile ist Kayla mit ihrem neuen Partner Jae allerdings überglücklich. Nach einem Jahr Beziehung hatte er ihr im vergangenen Juli dann auch einen Antrag gemacht. "Ich heirate meinen besten Freund", schrieb Kayla kürzlich auf Instagram. Bislang sind die beiden allerdings noch nicht vor den Traualtar getreten.

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und ihr Partner Jae im Kreißsaal

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines im August 2021

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines (r.) mit ihrem Verlobten Jae

