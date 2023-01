Süß! Kayla Itsines' Tochter lernt ihren Baby-Bruder kennen

Kayla Itsines' (31) Familie ist im Babyfieber! Mit ihrem Ex Tobi Pearce wurde die Fitness-Influencerin schon im April 2019 zum ersten Mal Mutter und hieß ihre Tochter Arna willkommen. Am Wochenende machten dann erneut freudige Nachrichten die Runde. Mit ihrem Verlobten Jae Woodroffe bekam sie ihr zweites Kind – Sohnemann Jax. Das Kennenlernen ihrer Kids hielt Kayla nun in einem niedlichen Video fest!

In einem Instagram-Video zeigte die 31-Jährige die niedlichen Szenen. In dem Clip ist zu sehen, wie Arna ihren Baby-Bruder zunächst schüchtern begutachtet. Danach nimmt sie das Neugeborene aber sogar stolz auf den Arm und knuddelt das Baby. Bei diesem Anblick ist Kayla zu Tränen gerührt. "Lernt unseren kostbaren kleinen Jungen kennen... mit der weltbesten großen Schwester", schrieb die frischgebackene Zweifach-Mama zu dem Beitrag.

Ihre Fitness-Kollegen freuen sich mit Kayla über das Familienglück. "Oh mein Gott, mein Uterus und mein Herz können mit diesem Niveau an Niedlichkeit nicht umgehen!", schrieb Influencerin Britany Williams. Schauspielerin Teresa Palmer (36) kommentierte außerdem: "Aw, ich gratuliere! Wunderschön!"

Anzeige

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und ihr Partner Jae im Kreißsaal

Anzeige

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines' Tochter mit ihrem Bruder Jax

Anzeige

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und ihre Tochter im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de