Kayla Itsines teilt erste Aufnahmen von ihrem neuen Baby!

Kayla Itsines (31) ist glückliche Zweifachmama! Die Fitness-Influencerin erwartete in den vergangenen Monaten mit ihrem Partner Joe Woodroffe sehnlichst ihr zweites gemeinsames Kind. Vor wenigen Stunden teilte sie dann erste Einblicke in die Geburt, doch hielt sich mit weiteren Details wie dem Geschlecht noch zurück. Jetzt zeigte Kayla aber endlich Bilder von ihrem Baby – und verriet, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist!

"Dieses Gefühl lässt sich mit Worten gar nicht beschreiben. Wir sind gerade so glücklich", schwärmte die Australierin zu einem Foto ihres kleinen Wunders auf Instagram. Dazu verriet sie auch, dass es ein Junge ist: Jax Stokes Woodroffe heißt der Kleine. Außerdem erzählte Kayla noch eine herzerwärmende Geschichte: "Das Erstaunlichste war, dass, als er herauskam, aus dem Nichts auf einer völlig zufälligen Playlist, die das Krankenhaus abspielte, das Beerdigungslied von Jaes Vater über die Lautsprecher erklang. Ich hörte Jae zur gleichen Zeit sagen: 'Es ist ein Junge!' Ich brach in Tränen aus, er brach in Tränen aus."

Und was sagt Kaylas Tochter zu ihrem kleinen Bruder? Offenbar verstehen die beiden sich schon prächtig: "Gesund und ruhig und was Arna angeht... obwohl sie gesagt hat, dass sie es nicht tun würde, wenn es ein Junge wäre: Sie liebt ihn total!", schwärmte die 31-Jährige und postete ein süßes Video der zwei.

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und ihr Partner Jae im Kreißsaal

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines' Sohn Jax Stokes Woodroffe

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines' Tochter Arna mit ihrem Bruder Jax

