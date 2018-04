Bei Germany's next Topmodel ist für sie Schluss, privat läuft es für Victoria Pavlas (19) dagegen wie am Schnürchen! Die polarisierende Casting-Beauty musste in der vergangenen Folge ihre Sachen packen und verfehlte so nur knapp den Sprung in die Top 10. Trost fand sie in den Armen ihres Freundes, den sie ihren Fans nun auch namentlich vorstellte: Ganz verliebt zeigt sich Victoria jetzt mit ihrem Fußballprofi.

Auf ihrem Instagram-Account zeigte die Model-Anwärterin aus Wien am Dienstag, wie schön Frühlingsgefühle bei ihr aussehen: Victoria betitelte ein Bild, das sie und ihren Freund Händchen haltend beim Spaziergang zeigt, ganz schlicht als "Couple Goals". Darunter verlinkte sie das Profil ihres Schatzes Patrick Pentz, der 21 Jahre alt ist und als Torwart gegenwärtig bei FK Austria Wien unter Vertrag steht. Genau wie seine 19-jährige Liebste ist er Österreicher.

Schon im Februar hatte Victoria ihren Followern einen Einblick in ihr Privatleben gegeben und postete ein süßes Knutsch-Pic mit dem Kicker. Wer nun vermutet, Patrick sei der Freund, der für Zoff zwischen Victoria und ihrer On-Off-BFF gesorgt hatte, liegt jedoch falsch. Dabei handelte es sich um einen früheren Lover Victorias, der auch mit ihrer Ex-Bestie Zoe Saip geschlafen hatte.

Instagram / victoria.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Victoria Pavlas und Fußballer Patrick Pentz

Marco Luzzani/Getty Images Patrick Pentz beim Europaliga-Spiel gegen den AC Mailand im November 2017

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas nach dem Umstyling bei GNTM

