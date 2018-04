Was für eine anspruchsvolle Woche für die Germany's next Topmodel-Girls! Heidi Klum (44) verlangte ihren Nachwuchsmodels am Donnerstagabend alles ab: vom Fotoshooting mit akrobatischen Ring-Elementen bis hin zum Walk mit riesigen Disney-Kostümen – Stürze und Stolpern vorprogrammiert! Vor der Entscheidung herrschte mit sechs zu sechs noch Gleichstand in den beiden Teams, doch die Modelmama reduzierte die Truppe radikal auf zehn Mädchen: Somit steht die Top Ten 2018 fest!

Für Bruna Rodrigues (24) und Victoria Pavlas (19) ist der Traum vom Topmodel geplatzt: Sowohl die hübsche Brasilianerin als auch die freche Österreicherin konnte schon beim Akrobatik-Shooting Heidi nicht wirklich überzeugen. Für die Modelmama war Zoe Saips BFF einfach "zu statisch" und bei Bruna hatte sie immer noch das Gefühl, gegen eine Wand zu reden. "Bruna versteht gar nicht richtig, was ich von ihr will. Sie wirkte nach dem Shooting super-happy, aber ich glaube, sie hat mich gar nicht richtig verstanden", stelle die Jury-Chefin schulterzuckend fest. Am Ende bedeutete das: kein Foto und ab Koffer packen!

Doch die Mädels hatten auch Grund zur Freude: Nach Wochen in den teameigenen Matratzenlagern, ging es endlich in die lang ersehnte Modelvilla in den angesagten Beverly Hills – natürlich mit ordentlich Kreischalarm! Toni (18), Pia Riegel (22), Julianna (20) und Christina Peno (21) zogen außerdem den Show-Jackpot: Für einen Videodreh mit Nachwuchsmusiker Wincent Weiss ging es für die vier nach Lissabon. Den begehrten Job konnten sich Toni und Pia gemeinsam ergattern.

Hier noch einmal die GNTM-Top-10 2018 im Überblick:

Christina

Jennifer (23)

Julianna

Klaudia

Sally (17)

Sara

Toni

Trixi

Pia

Zoe

Instagram / bruna.topmodel.2018 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Bruna

Instagram / victoria.pavlas Victoria Pavlas, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia und Toni, GNTM-Kandidatinnen 2018

