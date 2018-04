Ist dieser Name ironisch gemeint? Vor wenigen Tagen brachte Khloe Kardashian (33) ihr erstes Kind zur Welt. Am Montag machte sie nun auch den Namen der kleinen Maus öffentlich: True Thompson heißt der Spross der Kardashian-Schwester und Basketballprofi Tristan Thompson (27). Kurz vor der Geburt kamen jedoch auch die zahlreichen Seitensprünge des Kindsvaters ans Licht. Der Babyname "True" – mit der Bedeutung wahr oder echt – erschien für viele Follower daher als wenig passend gewählt. Kris Jenner (62) verriet jetzt auf Instagram, was wirklich hinter der Namensgebung steckt: "Mein Großvater väterlicherseits hieß True Otis Houghton, mein Vater war Robert True Houghton."



