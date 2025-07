Aimee Lou Wood teilt verliebtes Foto mit Adam beim Festival

Aimee Lou Wood (31) hat ihre Fans mit einem verliebten Schnappschuss erfreut! Die "The White Lotus"-Bekanntheit teilte ein Foto auf Instagram, das sie und ihren Freund, den Schauspieler Adam Long, während des Glastonbury Festivals zeigt. Aimee, die eine lässige Jeansjacke trägt, posiert glücklich an der Seite ihres Partners, der sich strahlend an sie rankuschelt. Das Bild entstand auf der bekannten Worthy Farm, wo das britische Festival stattfindet.

Aimee und Adam arbeiteten im letzten Jahr gemeinsam an ihrer neuen BBC-Serie "Film Club". Laut Medienberichten soll die Beziehung der beiden am Set begonnen haben, als sie die Hauptrollen in der emotionalen Serie über Liebe und Freundschaft übernahmen. Im vergangenen Monat wurden die beiden erstmals auch privat zusammen gesehen. In einem Londoner Café genossen sie die gemeinsame Zeit. Bilder von Daily Mail zeigten, wie die beiden süße Umarmungen und sogar einen Kuss austauschen. Weder Aimee noch Adam haben sich bisher jedoch offiziell zu ihrem Verhältnis geäußert.

Schon in der Vergangenheit sorgte Aimees Liebesleben für Interesse. Nach ihrer Trennung von Schauspielkollege Connor Swindells (28) betonte sie, wie wichtig es ist, in Beziehungen die eigene Unabhängigkeit zu bewahren. Die Trennung beschrieb sie damals als wenig dramatisch, aber befreiend. Mit Adam Long scheint die Schauspielerin nun eine neue, harmonische Phase ihres Lebens erreicht zu haben. Das Festival-Foto spricht für sich: Zwischen den beiden stimmt die Chemie. Fans sind gespannt, wie sich die Beziehung und ihre Karrieren weiterentwickeln.

Instagram / aimeelouwood Aimee Lou Wood und Adam Long im Juli 2025

Getty Images Aimee Lou Wood im Juni 2025

Getty Images Aimee Lou Wood und Connor Swindells im November 2019