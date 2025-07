Diese Kultrollen verkörperte Filmstar Michael Madsen (†67)

Hollywood trauert um Michael Madsen (67), der am 3. Juli 2025 im Alter von 67 Jahren in seinem Haus in Malibu tot aufgefunden wurde. Der Schauspieler, der durch ikonische Rollen wie Mr. Blonde in "Reservoir Dogs" weltberühmt wurde, verstarb an einem Herzstillstand, wie sein Management gegenüber People bestätigte. Michael war für seine markanten Darstellungen von ebenso verletzlichen wie gefährlichen Figuren bekannt und hinterlässt eine beeindruckende Filmografie, die seine Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Quentin Tarantino (62) oder Ridley Scott (87) widerspiegelt. Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Kill Bill Vol. 2", "The Hateful Eight" und "Thelma & Louise".

Seine Karriere begann in den frühen 1980er-Jahren, doch erst der Durchbruch mit "Reservoir Dogs" im Jahr 1992 machte ihn zu einem festen Bestandteil des Hollywood-Kinos. Der amerikanische Schauspieler arbeitete über die Jahre hinweg fünfmal mit Quentin Tarantino zusammen und sagte dem Magazin zufolge einmal: "Ich hätte ohne Quentin keine Karriere gehabt." Auch abseits von Quentin bewies er seine Vielseitigkeit in Rollen wie dem Mafioso Sonny Black in "Donnie Brasco" oder als warmherziger Vater im Film "Free Willy". Trotz einer Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckte, sprach Michael oft von der harschen Realität der Filmindustrie, die ihn geprägt hat.

Privat war Michael, der ursprünglich aus Chicago stammte und seine ersten Jobs an einer Tankstelle annahm, ein Familienmensch. Er hinterlässt fünf Söhne und seine dritte Ehefrau. Gleichzeitig galt er als sehr loyal gegenüber seinen Kollegen, insbesondere "Pulp Fiction"-Star Quentin, den er in einem seiner letzten Interviews als einen der bedeutendsten Regisseure des 21. Jahrhunderts bezeichnete. Fans auf der ganzen Welt und zahlreiche seiner Wegbegleiter würdigen ihn nun als einzigartige Persönlichkeit, die die Kinolandschaft nachhaltig geprägt hat.

Getty Images Michael Madsen im Jahr 2016

Getty Images Michael Madsen bei den Filmfestspielen in Cannes, 2014

Getty Images Quentin Tarantino und Michael Madsen, Filmemacher und Schauspieler