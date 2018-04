Den britischen Royals stehen aufregende Wochen bevor. Nicht nur, dass Prinz Harry (33) am 19. Mai seiner Liebsten Meghan Markle (36) das Jawort geben wird – jeden Moment könnte auch das neueste Familienmitglied der Windsors auf die Welt kommen. Herzogin Kate (36) ist hochschwanger, das genaue Geburtsdatum allerdings noch top secret. Ende April soll es laut britischen Medien so weit sein – wird die dann frischgebackene Mama nur wenige Wochen nach der Geburt tatsächlich zur royalen Hochzeitssause kommen?

Ja, sie wird dabei sein – das berichten nun zahlreiche Blätter wie unter anderem Daily Express. Obwohl die beiden spektakulären Ereignisse so nah beieinander liegen, soll Kate bei der Trauung auf Schloss Windsor mit am Start sein. Die 36-Jährige wird allerdings wohl nicht in Begleitung ihres neugeborenen Knirpses bei der Hochzeit erscheinen. Während der Zeremonie wird sich angeblich eine Nanny im Schloss um das Baby kümmern. Die anschließende Party werde die Herzogin dann aber auslassen.

Schon vor einigen Wochen wurde gemunkelt, ob das dritte Kind mit zur Hochzeit kommt – doch aus einem guten Grund wird der Wonneproppen das Bettchen hüten: "Sie werden das Baby sicher nicht zur Hochzeit mitbringen. Das wird sicherstellen, dass Harry und Meghan im Mittelpunkt stehen, wie es natürlich sein sollte", stellte Royal-Experte Richard Fitzwilliams neulich auf dem britischen Portal Express klar.

PAUL GROVER/AFP/Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Meghan Markle und Prinz Harry in der Westminster Abbey

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Kate im März 2018

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle, Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William

