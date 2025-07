Wegen Burnout: Reneé Rapp hat Ketamin-Therapie gemacht

Reneé Rapp (25) hat in einem Interview mit Paper Magazine offen über ihre mentale Gesundheit gesprochen. Die Schauspielerin berichtete, dass sie nach dem Ende ihrer Tour vor rund einem Jahr eine sehr schwierige Phase durchlebt habe – sie sei ausgebrannt gewesen und habe Depressionen gehabt. Um wieder einen Weg zu sich selbst zu finden, habe sie sich in Therapie begeben und dabei auch eine Ketamin-Behandlung ausprobiert. "Ich habe monatelang eine Ketamin-Therapie gemacht. Ich habe im Grunde alles Schlechte aus meinem Körper entfernt", erklärte die "Mean Girls"-Bekanntheit. Bei einer Ketamin-Therapie werden niedrige Dosen des Narkosemittels eingesetzt, was sich positiv auf psychische Erkrankungen auswirken kann.

In dem Interview sprach die 25-Jährige auch über die Schwierigkeiten, die ihre Karriere manchmal mit sich bringt. Der Druck, kontinuierlich neue Musik zu produzieren und ständig unterwegs zu sein, habe sie vergangenes Jahr sehr belastet: "Ich war wirklich ausgebrannt. Ich liebte nicht mehr, was ich tat." Bei Konzerten habe sie sich total isoliert gefühlt und nicht wie sonst – verbunden mit ihren Fans. Jetzt, nach ihrer Pause und der Therapie, fühle Reneé sich zwar viel besser, habe aber trotzdem Bedenken vor ihren nächsten Shows. "Jetzt [...] kommen die Unruhe, die Nervosität und die tief verwurzelten Ängste stärker zum Vorschein. Im Moment habe ich ehrlich gesagt Angst, weiter aufzutreten. Ich will das nicht noch einmal fühlen. Ich laufe davor weg", gab sie zu.

Abseits ihrer Musikkarriere zeigt sich Reneé stets als authentische und offene Person. Sie beschreibt sich selbst als jemand mit einer "F*ck off"-Mentalität – etwas, das ihre Fans als Zeichen ihrer Starrköpfigkeit und Echtheit feiern. Privat ist die Sängerin seit 2024 glücklich mit ihrer Partnerin Towa Bird. Die zwei genießen ihre Zweisamkeit total, eine andere Art von Beziehung – etwa eine offene – könne sich Reneé auch nicht vorstellen. Sie habe polyamore Beziehungen zwar in der Vergangenheit schon mal ausprobiert, doch sei damit nicht happy gewesen. "Das ist einfach nichts für mich. [...] Ich bin jetzt mit der Person zusammen, die ich liebe und heiraten will – also haltet euch verdammt noch mal fern", erklärte sie gegenüber Cosmopolitan.

Anzeige Anzeige

Getty Images Reneé Rapp, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Reneé Rapp im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Towa Bird und Reneé Rapp im März 2024

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Reneé eine Ketamin-Therapie ausprobiert hat? Für mich wäre das nichts! Finde ich total interessant. Ergebnis anzeigen