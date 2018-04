Der OP-Wahn geht weiter. Erst im vergangenen Jahr schockierte Sophia Wollersheim (30) mit dem Ergebnis einer der wohl risikoreichsten Beauty-Eingriffe überhaupt: Die Ex-Frau von Bordellbesitzer Bert Wollersheim (67) hatte sich für den Traum einer schmaleren Silhouette gleich zwei Rippen entfernen lassen. Nur wenige Monate nach der kontroversen Beauty-OP ging es für die Blondine jetzt schon wieder zum Schönheits-Doc: Das Reality-Sternchen legte sich erneut unters Messer!

Bei Dr. Michael K. Obeng, einem bei Promis beliebten Chirurgen aus Beverly Hills, ließ sich Sophia laut Gala jetzt kurzerhand auch am Rücken herumschnibbeln. Bei dem Eingriff wurde dem Busenwunder überschüssige Haut entfernt, die auf eine frühere Gewichtsabnahme zurückzuführen gewesen sei. Ob Sophias Vorliebe für verschönernde Operationen durch ihr neues Leben in Kalifornien noch verstärkt wird?

So oder so: Die 30-Jährige scheint die körperlichen Extreme einfach zu lieben. Wie zufrieden sie mit ihrem getunten Body ist, zeigt die selbstbewusste Powerlady mit zahlreichen Pics immer wieder auf Social Media. Trotz schmaler Taille, einem XXL-Busen und langen, wallenden Haaren, fehlt Sophia aber noch der passende Mann an ihrer Seite. Seit der Trennung von Bert geht sie als Single durchs Leben – und das scheint sie sich eben genau so zu formen, wie sie es möchte.

Facebook / officialSophiaVegas Sophia Wollersheim

Nicole Gehring/WENN.com Sophia und Bert Wollersheim vor ihrem Scheidungstermin

Facebook / officialSophiaVegas Sophia Wollersheim im Pool

