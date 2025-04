Daniel Charlier macht Sophia Vegas rührende Liebeserklärung

Sophia Vegas (37) und Daniel Charlier sorgen für Herzklopfen bei ihren Fans: Der Unternehmer und der Reality-TV-Star zeigen sich auch nach rund sechs gemeinsamen Jahren wie frischverliebt. Auf Instagram teilt der Broker ein Turtelfoto mit seiner Frau, die er an einem Sandstrand in die Luft hebt und schreibt dazu die bewegenden Worte: "Mit dir fühlt sich jeder Ort wie das Paradies an. Auf unsere Liebe, weiteres Lachen und endlose Sonnenuntergänge Seite an Seite."

Daniel ergänzte seinen emotionalen Post außerdem mit einer weiteren innigen Botschaft: "Eingehüllt in deine Liebe vergesse ich die Welt. Auf dass wir Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten." Die neueste Liebeserklärung von Daniel begeistert sowohl Freunde als auch Fans, die das Paar für seinen Zusammenhalt loben. "Was für ein entzückender Beitrag. Ich wünsche euch beiden nie endende Liebe!", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte oder lautet: "Du bist ein glücklicher Mann."

Sophia und Daniel sind seit 2018 miteinander verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter namens Amanda Jaqueline Charlier (6). Der Geschäftsmann hat zudem fünf weitere Kinder, von denen seine drei jüngsten Söhne zum Teil bei dem Ehepaar leben. Dass die Patchwork-Familie für Sophia kein Problem darstellt, plauderte sie in einem früheren Bunte-Interview aus, in dem sie betonte: "Ich liebe sie wie meine eigenen Kinder. Ich akzeptiere sie wie meinen Partner. Sie sind ein Part von ihm und daher auch von mir."

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas, Januar 2025

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas mit den Kindern, Februar 2025

