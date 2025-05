Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda strahlen auf süßem Foto

Daniel Charlier hat auf Instagram für strahlende Gesichter bei seinen Followern gesorgt: Der Unternehmer veröffentlichte ein fröhliches Foto von seiner Ehefrau Sophia Vegas (37) und Tochter Amanda Jaqueline Charlier (6). Das Bild zeigt die Reality-TV-Darstellerin entspannt mit ihrer Tochter auf dem Schoß – beide lachen ausgelassen in die Kamera. Sophia hält dabei einen pink leuchtenden Spielstab in der Hand, während Amanda sich eng an sie schmiegt. Das liebevolle Familienfoto teilte Daniel zusammen mit den Worten: "Lächeln, Funkeln und süße Erinnerungen! Meine Mädchen erhellen die Nacht und mein Herz."

Daniel gewährt seinen Followern immer wieder süße Einblicke in sein Familienglück: Erst vor wenigen Tagen postete er ein Foto, das Sophia strahlend mit einem Strauß Rosen zeigt. "Meine wunderschöne Frau strahlt vor Glück und Anmut – genau wie der Strauß, den sie hält", kommentierte der Geschäftsmann den Beitrag.

2019 ging Sophia mit ihrem Daniel zum zweiten Mal den Bund fürs Leben ein. In erster Ehe war die gebürtige Berlinerin mit der ehemaligen Rotlicht-Größe Bert Wollersheim (74) verheiratet. Daran, dass Daniel der richtige Mann an ihrer Seite ist, lässt die Blondine seither keinen Zweifel. Vergangenes Jahr machte sie ihrem Mann eine Liebeserklärung im Netz. "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück und ich versuche, dir jeden Tag ein wenig von dem zurückzugeben, was du so vielen Menschen und vor allem uns, deiner Familie, gibst", schwärmte die 37-Jährige auf Instagram.

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas, Mai 2025

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas im März 2024

