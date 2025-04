Mann feiert sie: Sophia Vegas gönnt sich genüsslich Zigarren

Sophia Vegas (37) lässt es sich richtig gut gehen und gönnt sich eine Zigarre. Das feiert vor allem ihr Mann Daniel Charlier, der ein Video davon auf Instagram teilt. "Sie erhellt nicht nur die Nacht, die Nacht gehört ihr!", kommentiert der Partner der TV-Bekanntheit den Clip, in dem Sophia den Glimmstängel senkrecht und voller Genuss an ihre Lippen führt. Die Fans sind von der Art der Medienpersönlichkeit ebenfalls hellauf begeistert: Neben Komplimenten wie "Badass" oder "Cool" häufen sich zahlreiche Flammen-Emotes in der Kommentarspalte.

Ob Sophia regelmäßig qualmt oder mit der Zigarre etwas Bestimmtes feiert, lässt sie offen. Zuletzt hatte die 36-Jährige zumindest einen Grund zum Partymachen – und zwar den Geburtstag ihres Liebsten. An diesem machte der Realitystar seinem Daniel ein Liebesbekenntnis in den sozialen Medien und teilte ein rührendes Foto: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück und ich versuche, dir jeden Tag ein wenig von dem zurückzugeben, was du so vielen Menschen und vor allem uns, deiner Familie, gibst."

Sophia und Daniel traten 2019 vor den Traualtar. Zuvor war sie bis 2017 sieben Jahre lang mit TV-Urgestein Bert Wollersheim (74) verheiratet, dessen Namen sie erst 2023 ablegte. Während die Blondine sichtlich froh darüber war, konnte es sich ihr Ex-Ehemann nicht nehmen lassen, ein wenig zu sticheln: "Name hin, Name her, Hauptsache Daniel geht die Kohle nicht aus."

Anzeige Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Realitystar Sophia Vegas und Daniel Charlier, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bert Wollersheim und Sophia Vegas beim Promiboxen 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige