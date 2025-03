Umzug: Sophia Vegas reichen 470 Quadratmeter wohl nicht aus

Sophia Vegas (37) hat wieder die Kartons gepackt: Nur vier Jahre nach ihrem letzten Umzug haben die Reality-TV-Bekanntheit und ihre Familie erneut die Adresse in Los Angeles gewechselt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel Charlier und ihrer sechsjährigen Tochter Amanda bezog Sophia ein neues Luxusdomizil. Grund ist, dass die bisherige Villa mit 470 Quadratmetern Wohnfläche nicht groß genug gewesen sei. Außerdem spielte die Sicherheit eine Rolle: Nach mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft habe sich das Model nicht mehr wohlgefühlt. "Hier wurde in der Gegend viel eingebrochen. Mir macht das nichts. Aber Sophia hat echt Angst", erklärt der Investment-Banker gegenüber RTL.

Die neue Residenz bietet 600 Quadratmeter Platz und liegt in einer exklusiven Gated Community, die streng überwacht wird – dafür zahlen die beiden stolze 15.000 Euro Miete im Monat. Wie Daniel gegenüber dem Newsportal verrät, halte sich seine Begeisterung für den Umzugsaufwand allerdings in Grenzen. Während Sophia voller Elan die Planungen übernommen habe und keinerlei Kompromisse eingegangen sei, sei er lieber im Hintergrund geblieben. Schon nach wenigen Tagen im neuen Heim ließ die nächste Ansage des Realitystars nicht lange auf sich warten: "Mein Haus muss nächstes Mal noch größer werden. Ich sage es dir!", habe die Ex von Bert Wollersheim (74) zu verstehen gegeben.

Luxus und Sicherheit genießen bei Sophia höchste Priorität – und das zeigt sie auch gern. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ist bekannt für ihre extravaganten Vorlieben und den Hang zum Perfektionismus. Ihre Tochter Amanda scheint in diese Fußstapfen zu treten, denn selbst Kindergeburtstage fallen bei der Familie äußerst großzügig aus: Für die Feier zum sechsten Geburtstag der Kleinen ließ Sophia über 6.000 Euro springen. "Es ist schön zu sehen, wie sie Spaß hat", freute sich die 37-Jährige nach der gelungenen Party gegenüber RTL.

