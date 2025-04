Sophia Vegas' Mann Daniel teilt ein süßes Mama-Tochter-Foto

Sophia Vegas (37) und Daniel Charlier zeigen einmal mehr, wie harmonisch ihr Familienleben abläuft. Der Unternehmer teilte jetzt auf Instagram ein zauberhaftes Foto, das seine Ehefrau und ihre gemeinsame Tochter Amanda Jaqueline Charlier (6) bei einem sonnigen Ausflug zeigt. Offenbar genossen alle den Tag in vollen Zügen, denn das Lächeln der beiden sagt alles. Daniel kommentierte den fröhlichen Mutter-Tochter-Schnappschuss mit den Worten: "Ein perfekter Tag in der Sonne mit meinen beiden Lieblingsmädchen – ihr Lächeln erhellt alles." Der liebevolle Post kam bei den Fans sofort gut an.

Schon seit 2019 gehen Sophia und Daniel gemeinsam durchs Leben – das Paar hat nach außen nie einen Hehl aus seinem Glück gemacht. Ihre Tochter Amanda hat dieses Glück vollendet. Regelmäßig versorgen die Eheleute ihre Community mit Einblicken in ihren Alltag, der von gemeinsamen Abenteuern und entspannten Momenten geprägt ist. Auch dieses neue Sonnenbild betont erneut das große Familienglück, das Sophia und Daniel mit Amanda als Mittelpunkt erleben.

In der Vergangenheit hatten Sophia, bekannt aus dem Reality-TV, und Daniel bereits für Schlagzeilen mit ihren liebevollen Posts gesorgt. Zuletzt war der Unternehmer offen für große Liebesbekundungen an seine Frau, wie ein emotionales Turtelfoto und rührende Worte auf Instagram zeigten – wir berichteten bereits darüber. Die beiden gelten bei ihren Fans als echtes Traumpaar, das trotz Öffentlichkeit nahbar und herzlich geblieben ist. Immer wieder verdeutlichen ihre Beiträge, wie wichtig ihnen familiäres Miteinander und echte Bindungen sind. Für Sophia steht das familiäre Glück mittlerweile ganz deutlich im Vordergrund – auch abseits von TV-Kameras und roten Teppichen.

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier, April 2025

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda, Juni 2024

