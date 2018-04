Denkt Ulrike Frank (49) eigentlich mal ans Aufhören? Seit 15 Jahren spielt sie die Rolle der erbarmungslosen Geschäftsfrau Katrin Flemming. Im Promiflash-Interview hat sie über ihre Zukunft in der beliebten Soap gesprochen. "Für mich stimmt es jetzt total, die Autoren schreiben schöne Geschichten für mich. Ich bin sehr gerne da, ich spiele Katrin Flemming gerne und solange das so ist, wird es auch so bleiben und was die Zukunft bringt, das wissen wir alle nicht", erzählte Ulrike. Die GZSZ-Fans können sich also noch auf viele weitere Storys freuen!



