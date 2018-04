After-Baby-Body-Druck? Nicht mit Neu-Mama Sarah Harrison (26). Im November brachte die Influencerin ihre Tochter Mia Rose zur Welt. Zehn der 15 Schwangerschaftskilos sind in den vergangenen Monaten bereits verschwunden – von ihrem Ausgangsgewicht trennen Sarah somit nur noch fünf hartnäckige Kilos. Im Interview mit Promiflash verkündet die Sportliebhaberin jetzt allerdings: Die Extrapfunde stören sie kein bisschen. "Ich habe ein Kind auf die Welt gebracht und jeder, der schwanger wird, weiß: Der Körper der Frau wird sich verändern. Ich akzeptiere meinen Körper so, wie er ist", so die Vloggerin.



