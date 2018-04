Bei diesem Body kann man wirklich neidisch werden! Instagram-Star Pamela Reif (21) hat einen absoluten Traumkörper, für den sie auch regelmäßig im Fitnessstudio schwitzt. Aber hat Pamela eigentlich noch Problemzonen? Promiflash traf die Powerfrau auf der FIBO in Köln, wo die Beauty unter anderem für die Marke Puma vor Ort war. "Also, ich bin völlig zufrieden mit mir selber, aber das heißt noch lange nicht, dass ich perfekt bin. Das eine hat für mich nichts mit dem anderen zu tun. Zum Beispiel habe ich viel zu kleine Brüste für die meisten, aber ist okay für mich", sagte sie ganz offen im Interview.



