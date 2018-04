Pamela Reif (21) gehört zu den erfolgreichsten Fitness-Stars Deutschlands, auf Instagram begeistert sie 3,5 Millionen Follower mit ihrer Motivation. Für ihren Traumbody nutzt die Beauty jede Gelegenheit fürs Training – schwitzt nahezu täglich im Fitnessstudio. Das Ergebnis: ein knackiger Po, starke Arme und ein stählerner Sixpack. Ihren Fans verrät Pamela jetzt ganz ehrlich, warum ihre Bauchmuskeln auf Fotos so gut zur Geltung kommen!

In ihrer Instagram-Story lüftet sie ihr Geheimnis: "Meine Bauchmuskeln sehen immer noch so aus, wie sie es immer tun. Mein 'Sixpack' kommt nur raus, wenn das Licht gut ist und ich anspanne. Eine Sekunde später ist es wieder weg." Ganz so präsent sind die Ergebnisse der harten Sporteinheiten also nicht – zumindest nicht ohne etwas Mühe.

Trotzdem: In den vergangenen Wochen hat die Beauty noch mal ordentlich Gas gegeben und ihre Muskeln aufgefrischt. Schließlich steht für Pamela nicht nur ein Bikini-Shooting an, auch auf der Fitness- und Bodybuildingmesse (FIBO) will sie ihren Fans mit bestem Beispiel vorangehen.

Instagram/pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Star

Instagram/pamela_rf Pamela Reif, Insta-Star

Instagram/pamela_rf Pamela Reif auf den Malediven

