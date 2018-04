Sie wollen zurück zu DSDS: Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) können sich beide gut vorstellen, in den kommenden Show-Staffeln die Jury-Plätze zu besetzen. "DSDS ist mein Zuhause. Ich glaube, ich kann mich in jeden Kandidaten hineinversetzen, war ja selbst dabei. Es wäre schon ein Traum von mir", ist sich der Papa von Alessio (2) gegenüber Closer sicher und auch die "Genau hier"-Interpretin würde das Job-Angebot nicht ausschlagen. Das Sendungs-Urgestein Dieter Bohlen (64) stellt das vor Entscheidungsprobleme: Er wisse nicht, wen von ihnen er lieber neben sich im TV hätte. Promiflash-Leser sind sich dahingegen sicher: Beide zusammen sollten in die Jury kommen!



