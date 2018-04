Diese Show-Teilnahme hat alles verändert! Mit 189,6 Kilo ist Saki bei The Biggest Loser an den Start gegangen und es gelang ihm, sein Anfangsgewicht bis zum großen Finale am Sonntagabend zu halbieren. Insgesamt speckte er 94,5 Kilo ab und setzte sich so gegen seine Konkurrenz durch. Dieser Erfolg macht sich nicht nur optisch bemerkbar, sondern auch in seinem Privatleben: Seine Familie freut sich total über den neuen Saki!

Als Übergewichtiger habe der 40-Jährige nie so für seine Liebsten da sein können, wie er es gewollt hätte. Er habe sich vernachlässigt, seine Angehörigen mussten darunter leiden – das ist jetzt Geschichte. Im Bild-Interview erzählte der Nürnberger, das Erschlanken habe seine Beziehung mit Ehefrau Evi positiv beeinflusst: "Ich freue mich über ihre täglichen Komplimente und man kann sagen, dass wir das glücklichste Ehepaar der Welt sind."

Auch seine Kinder profitieren vom Verlust der Pfunde: "Ich war schon immer ein guter Vater und Ehemann und habe für meine Familie alles mir Mögliche getan. Aber jetzt, wo ich schlank bin, bin ich natürlich in jeder Hinsicht aktiver und flexibler." Er könne seine Gattin bei allem tatkräftig unterstützen und mit seinem Nachwuchs herumtoben, was vorher nicht möglich gewesen sei.

SAT.1/Guido Engels Saki, "The Biggest Loser"-Gewinner 2018

SAT.1 / Benedikt Mueller Saki, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Instagram / saki_the_biggest_loser_2018 "The Biggest Loser"-Sieger Saki

