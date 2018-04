Nürnberger Saki ist The Biggest Loser 2018! Alexandra Gregus, Abspeck-Queen vom letzten Jahr, gibt das Zepter an ihren Nachfolger. Unglaubliche 94,5 Kilogramm konnte Saki abnehmen und setzte sich so gegen die drei anderen Finalisten Shirin, Christos und Benny durch, indem er sich halbierte. Sein Leben hat sich so total verändert. Nicht nur die Figur, sondern der ganze Lifestyle ist ein völlig neuer. Doch auch die übrigen "The Biggest Loser"-Teilnehmer konnten nach Verlassen des andalusischen Abnehm-Camps ihre Reise in eine neue Zukunft erfolgreich weiterführen. Der klare Sieger heißt aber Saki und der ist jetzt zusätzlich um 50.000 Euro reicher.

Das Publikum brach in frenetischen Applaus aus. Und das hat der Gewinner wirklich verdient! Mit einem breiten Grinsen ließ er sich feiern und schwang die erschlankten Hüften. Er startete den Wettbewerb mit 189,6 Kilogramm und wiegt jetzt 95,1 Kilo. Auch die anderen Finalisten zeigten sich unendlich glücklich. Haben sie zwar nicht den Wettbewerb gewonnen, aber ihre Ziele trotzdem erreicht. Mit viel Sport, gesunder Ernährung und vor allem Willenskraft wurden sie alle zu Siegern.

Das freute auch die Coaches Mareike Spaleck und Ramin Abtin (45), die ihre Schützlinge in den letzten Monaten begleiteten. Kein Wunder! Team Grün und Team Rot konnten immerhin gemeinsam unglaubliche 1.200 Kilogramm an Körpergewicht verlieren. Die Promiflash-Leser setzten allerdings auf ein anderes Pferd. Im Voting wählten sie Shirin vor der finalen Episode auf den ersten Platz.

