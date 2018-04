Für Bonnie Strange (31) läuft der Baby-Countdown: Schon in wenigen Wochen wird sie zum ersten Mal Mutter. Ihre Schwangerschaft hielt sie anfänglich geheim, doch seit der offiziellen Verkündung der süßen News hält die Influencerin ihre Follower via Social Media stets auf dem Laufenden. Nach zahlreichen Bump-Pics und süßen Bump-Clips gewährt die Mama in spe nun auch Einblicke in die Schattenseiten ihrer Schwangerschaft: Bonnie leidet unter ihrer XXL-Kugel!

Auf Instagram bat die gebürtige Russin ihre Fans nun um ausgefallene TV-Tipps. "Da ich wie ein Wal fast den ganzen Tag nur rumliegen kann: Was für Serien kann man noch schauen? Hab gefühlt alles geguckt", fragte die 31-Jährige jammernd. Am Rande der Verzweiflung scheint das Model aber Gott sei Dank nicht zu sein. Sie verdeutlicht ihren zwinkernden Unterton nicht nur mit dem tierischen Vergleich, sondern auch mit lachenden Emojis.

Zwar muss sich Bonnie weiterhin schonen und geduldig auf die Geburt ihres Babys warten, in Sachen Liebe wird es bei ihr aber garantiert nicht langweilig. Erst vor zwei Wochen schien die Moderatorin die Trennung von dem Kindsvater Leebo Freeman zu bestätigen. Ein Clip, auf dem der Musiker das Bäuchlein seiner vermeintlichen Ex-Freundin streichelt, ließ die Fans vor wenigen Tagen dann aber auf eine Liebes-Reunion hoffen.

bonniestrange/Instagram Bonnie Strange, April 2018

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Anzeige

Instagram / leebothestampede Bonnie Strange mit Leebo Freeman

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de