Diese Trennungsnachricht schlug ein wie eine Bombe: Das Bachelor-Paar der diesjährigen Staffel ist nicht mehr zusammen! Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen gehen nach nur wenigen Wochen getrennte Wege. Erst am 7. März hatte Daniel seiner Auserwählten im Finale der Rosenshow seine Liebe gestanden. In den letzten Tagen gab es aber einige Krisengerüchte, der Immobilienmakler soll sogar was mit Love Island-Star Chethrin Schulze (25) haben. Für die Promiflash-Leser kam das Liebes-Aus daher nicht überraschend!

In einer Umfrage konnten die User abstimmen, ob sie von dem Split der einstigen Turteltauben überrascht sind. Das Voting-Ergebnis könnte nicht eindeutiger sein! Ganze 95,6 Prozent (7.311 Stimmen, Stand: 26. April, 21:30 Uhr) sind der Meinung: Die Trennung war abzusehen. Lediglich 4,4 Prozent (336 Stimmen) halten dagegen und finden: Das ist eine Überraschung!

Daniel hatte sogar schon seit über einem Monat kein Pärchenfoto mehr auf seinem Instagram-Profil gepostet. Auch auf Kristinas Account konnte man schon einige Tage keine gemeinsamen Bilder der beiden mehr sehen. Zu den Trennungsgründen hat sich das Ex-Paar noch nicht geäußert.

