So kennt man das britische Königshaus gar nicht! Gerade erst gab der Kensington-Palast bekannt, dass Prinz William (35) der Trauzeuge seines Bruders Harry (33) werden soll, wenn der am 19. Mai mit Ex-Schauspielerin Meghan Markle (36) vor den Altar schreitet. Diese frohe Botschaft verkündete der Palast nun nicht nur via Pressemeldung, sondern auch mit einem witzigen Foto, das schon mehrere Jahre alt ist: Der Schnappschuss zeigt die royalen Brüder in ihrer Kindheit – allerdings ganz anders als gewohnt!

Auf der Aufnahme steht Harry mit seinem Bruder vor einer Steinmauer und stemmt die Hände in die Hüften. Er scheint damals um die sechs Jahre alt gewesen zu sein. Der zwei Jahre ältere William steht rechts von ihm und blinzelt angestrengt gegen die Sonne. Dazu tragen die beiden blaue Hemden mit einem schwarzen Schlips, beige Hosen sowie ein Halfter und einen Helm der britischen Polizei. Die wohl niedlichste Art und Weise, um folgende Ankündigung via Twitter zu machen: "Der Herzog von Cambridge fühlt sich geehrt, gefragt worden zu sein, und freut sich sehr, seinen Bruder in der Kapelle von St. George in Windsor am 19. Mai unterstützen zu dürfen."

Ob die jungen Prinzen Verkleiden gespielt haben? Oder war etwa ihre Mutter, Prinzessin Diana (✝36), verantwortlich für dieses ungewöhnliche Outfit? In einer Dokumentation des Senders ITV erinnerten sich die Brüder, mit Lady Di nicht immer einer Meinung gewesen zu sein, wenn es um ihre Kleidung ging. "Ich glaube wirklich, dass sie sich diebisch freute, wenn sie mich und William in die bizarrsten Outfits steckte", erzählte Harry. "Sie passten meist zueinander, seltsame Shorts und glänzende Schuhe mit diesen alten Schnallen drauf. Wenn ich mir die Fotos ansehe, muss ich lachen. Ich frage mich dann: 'Wie konntest du uns das antun?'" Was haltet ihr davon, dass die sonst so steifen Royals zur Abwechslung mal aus ihrer Rolle fallen? Stimmt ab!

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle, Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William

ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images Prinz Harry und Prinz William am "Star Wars – Episode VIII"-Set

Tim Graham / Getty Images Prinzessin Margaret, Prinz William, Prinz Harry und Lady Di 1988

