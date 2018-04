Während der diesjährige Bachelor Daniel Völz (33) und seine Auserwählte Kristina Yantsen aktuell mit ihrer Trennung polarisieren, zeigen diese zwei, wie TV-Liebe auch im wahren Leben funktionieren kann. Clea-Lacy Juhn (26) und Sebastian Pannek (31) sind das Traumpaar des Rosenformats – seit rund anderthalb Jahren total in love. Auf dem berühmtesten Festival der Welt, dem Coachella, haben sie ihrer Verliebtheit jetzt freien Lauf gelassen und zeigen sich SO ihren Fans!

Zum ersten Mal in ihrem Leben sind auch Basti und Clea in diesem Jahr in die kalifornische Wüste gereist, um zu den Beats und Gesängen von Beyoncé (36), The Weeknd (28) und Co. zu feiern. Neben den musikalischen Acts ist das Event aber auch für seine Social-Media-freundliche Atmosphäre bekannt – an nahezu jeder Ecke gibt es hübsche Möglichkeiten für Schnappschüsse. Dabei obligatorisch: ein Foto vor dem bekannten Riesenrad des Festivals. Auch das Bachelor-Paar ließ sich vor der Kulisse ablichten – in superromantischer Pose! In seiner Instagram-Story teilte Basti diese süße Erinnerung nur wenige Tage nach dem großen Spektakel mit seinen Fans.

Neben den Funken, die zwischen den beiden sprühen, fällt auf dem Foto besonders eines auf: Cleas perfekt kreiertes Festival-Outfit. In einem früheren Interview mit Promiflash verriet die Beauty noch, wie schwer sie sich mit dem Kofferpacken getan habe: "Ich habe keine Ahnung, was uns dort erwartet, und ich weiß selbst nicht, wie man sich richtig vorbereitet." Am Ende hat sie aber wohl alles richtig gemacht – das Outfit macht das Liebesfoto perfekt.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek, Bachelor-Paar

Anzeige

Instagram / clea_lacy Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Clea-Lacy Juhn auf der "Mary Poppins"-Musicalpremiere in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de