Verreisen die Lomardis bald zu dritt? Vor ihrem Liebes-Aus im Oktober 2016 hatten Sarah (25) und Pietro (25) gemeinsam mit ihrem Sohn Alessio (2) zahlreiche Trips nach Griechenland, Österreich oder Italien unternommen. Doch wie sieht es nach der Trennung aus? Pietro verrät mehr im Promiflash-Interview: "Ich bin bereit dafür, auch mit Sarah zusammen in den Urlaub zu gehen. Ich kann es verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Wochen mit Alessio in den Urlaub möchte. Sarah ist sehr anhänglich, ist ja normal, so wie ich auch." Ein gemeinsamer Trip würde also die Sehnsüchte der Vollblutmama nach ihrem Jungen stillen.



