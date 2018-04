Das wird ein großes Spektakel. Entertainer Luke Mockridge (29) bekommt jetzt die nächste große Show auf Sat.1, die seinen Namen trägt. Nach "Luke! Die Schule und ich", "Luke! Die 90er und ich" und "Luke! Die Woche und ich" hat man sich zur Fußballweltmeisterschaft in diesem Sommer ein ähnliches Konzept überlegt. Der Moderator wird am 1. Juni um 20:15 Uhr mit der Sendung "Luke! Die WM und ich" den Countdown zum Turnier einläuten.

Wie Quotenmeter berichtet, wird die Sondersendung nur zwei Wochen vor dem großen Fußballevent ausgestrahlt. Dabei wolle Luke die Stadien, die Teamhotels und auch die Trainingsbedingungen der Fußballer vor Ort in Russland genauer unter die Lupe nehmen und den Zuschauern näherbringen. Als Gäste zum Fachsimpeln sind die ehemaligen Nationalspieler Pierre Littbarski (58), Lothar Matthäus (57) und Arne Friedrich (38) ins Studio eingeladen. Aber auch Moderationslegende Werner Hansch (79) soll als Talkpartner seine Expertise als Sportreporter zum Besten geben.

Der Comedian mit kanadischen Wurzeln zeigte sich in einer Pressemitteilung des Senders in großer Vorfreude auf das Fußballturnier und seine neue Show: "Ich liebe Fußball! (...) Ich mag diesen fast schon kommunistischen Gedanken, dass alle gleich sind: Egal, ob Gehirnchirurg oder Müllmann, alle stehen in der Kurve nebeneinander und jubeln der gleichen Mannschaft zu." Wenn sich ein Land wie Deutschland auf eine große Leidenschaft einigen könne, sei das auf jeden Fall der Fußballsport.

Andreas Rentz/Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for P&C and Fashion ID Arne Friedrich, Ex-Nationalspieler

Anzeige

WENN Luke Mockridge bei der Markus Lanz Show 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de