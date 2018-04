Erst vor Kurzem überraschte Sängerin Mandy Grace Capristo (28) mit einem neuem Look. Die brünette Beauty hatte den Schritt gewagt und sich von ihrer langen Wallemähne verabschiedet, die viele Jahre lang ihr Markenzeichen gewesen war. Letzte Woche präsentierte sie sich strahlend schön beim Kiss New York Professional Launch in München. Als Gesicht der Make-up-Marke hat sie zwar zurzeit alle Hände voll zu tun, für ihre Leidenschaft Nummer eins – die Musik – nimmt sich das Goldkehlchen aber natürlich trotzdem Zeit. Im Interview mit Promiflash verriet sie sogar ein paar pikante Details über das, was ihre Fans demnächst erwarten wird.

Seit dem Ende der Girlband-Ära im Frühjahr 2011 ist der Ex-Monrose-Star als Solokünstlerin unterwegs. Immer wieder überrascht die 28-Jährige seither mit neuen Musikstilen und überraschenden Wow-Auftritten. Ob ihre Bewunderer sich auch in Zukunft wieder auf neue Tracks freuen können? Gegenüber Promiflash sprach sie Klartext: "Zwischen den zahlreichen Terminen verbringe ich die meiste Zeit im Studio. Es gibt immer mal wieder die ein oder andere Veränderung zum Positiven. Es ist natürlich einiges geplant." Wann genau die neuen Songs veröffentlicht werden, ist nicht bekannt.

Über nähere Infos zur Musik selbst hüllte sich die Halbitalienerin in Schweigen. Geduld sei der Schlüssel – ein Rat, mit dem die Sängerin selbst offensichtlich hadert. Ihren gespannten Fans versicherte sie nämlich: "Ich glaube, ich bin diejenige, die am meisten darunter leidet. Ich mache schon jeden Tag Druck."

Promiflash Mandy Grace Capristo, Sängerin

Becher/WENN.com Grace Capristo bei "Aladdin und Freunde"-Konzert

P.Hoffmann/WENN.com Grace Capristo lächelt

