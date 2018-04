Schnipp, schnapp, Haare ab! Mandy Grace Capristo (28) hat den großen Schritt gewagt und sich von ihrer langen Wallemähne getrennt. Beim Kiss New York Professional Launch in München vergangene Woche präsentierte die schöne Sängerin ihren neuen Look. Ob es pünktlich zu ihrem schulterlangen Schnitt neue Musik gibt? Sarah Lombardi (25) jedenfalls nutzte ihren kürzlichen Frisurenwechsel, um ein neues Kapitel aufzuschlagen und ihre neue deutsche Single zu promoten. Vielleicht nimmt sich Mandy Grace ihre Kollegin ja zum Vorbild.



