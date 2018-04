Trennung trotz vorhandener Gefühle? Vergangene Woche ließ das einstige Bachelor-Traumpaar die Beziehungs-Bombe platzen: Gogo-Girl Kristina Yantsen und TV-Kavalier Daniel Völz (33) sind kein Paar mehr. Nach Aussage des Unternehmers habe es zwischen den beiden einfach nicht gepasst – obwohl noch Liebe im Spiel sei! Doch genau wegen dieses Statements bekommt der einstige Rosenverteiler in den sozialen Medien jetzt ordentlich sein Fett weg.

In Daniels Klarstellung zur Trennung hieß es auf Instagram nun: "Es macht mich sehr traurig, da es für mich kein Spiel war und ich Kristina liebe." Für die Follower des Neu-Singles ein absolutes No-Go – schließlich machte der 33-Jährige selbst mit der zarten Kasachin Schluss! Kurz darauf hagelte es böse Kommentare: "Deine angebliche Liebe kannst du dir sonst wohin stecken", "Und jetzt so tun, als würdest du sie noch lieben, unglaublich" oder "Wenn es doch angeblich Liebe war, gibt man doch nicht so schnell auf", waren nur drei der erzürnten Reaktionen.

Über das Liebes-Aus scheinen beide Kuppelshow-Stars noch nicht hinweg zu sein. Sowohl auf Daniels als auch auf Kristinas Instagram-Profil sind noch gemeinsame Fotos zu finden. Unter dem Kuschelschnappschuss der letzten Bachelor-Folge steht bei der 24-Jährigen ebenfalls noch ein einsames "Ich liebe dich". Für die Fans – nach allem, was vorgefallen ist – absolut unverständlich. "Warum löscht du die Bilder mit ihm nicht?", schrieb eine Userin entrüstet.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

P. Hoffmann/WENN.com Kristina Yantsen und Daniel Völz in Düsseldorf

