Zwei gemeinsame Kinder: Kristina Yantsen ist wieder Single

Kristina Yantsen ist wieder solo. 2018 hatte die TV-Bekanntheit das Herz des Bachelors Daniel Völz (38) erobern können. Doch das Liebesglück hatte nicht lange gehalten: Nach zwei Monaten war wieder Schluss gewesen. Etwa ein Jahr später soll sie sich wieder verliebt haben. Ihren Partner zeigte sie in der Öffentlichkeit nicht. Aber die beiden durften bereits zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Doch nun ist alles aus: Kristina ist jetzt Single-Mama.

Das bestätigt Kristina jetzt gegenüber RTL. "Es gibt in jeder Familie, Beziehung, Ehe Krisen. Aber manchmal dreht man sich im Kreis und findet keinen Ausweg", erklärt sie. Leicht falle es ihr aber nicht, wieder solo durchs Leben zu gehen. Doch da ihre Kinder ihr Lebensmittelpunkt sind, scheint sie ihr Bestes zu versuchen. "Es ist jetzt gerade kein leichtes Thema für mich, weil Familie für mich an erster Stelle steht. Und gerade trage ich natürlich viel Verantwortung für meine beiden Kinder. Deshalb gehe ich sehr vorsichtig mit meinem Privatleben um", betont sie.

Schon bei Instagram deutete sie an, dass es in ihrer Beziehung zu kriseln scheint. "In einer Beziehung ist es sehr wichtig, den Partner nicht einzuschränken, sondern ihm Freiheit zu geben, zu tun, was er will", schrieb sie kryptisch und ergänzt: "Wenn eine Frau aufhört zu lieben oder die Gefühle/Sympathie verliert – ein Mann kann es nicht mehr erwidern."

ActionPress/ M. Weber Kristina Yantsen, 2019 auf der Berlin Fashion Week

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Ex-Bachelor-Gewinnerin

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen mit ihren beiden Söhnen, Januar 2022

