Dem Bachelor platzt der Kragen! Erst am Donnerstag wurde bekannt: Daniel Völz (33) und seine Auserwählte Kristina Yantsen gehen getrennte Wege. Wochenlang wurde über eine mögliche Trennung des ehemaligen TV-Couples diskutiert. Eine Mitschuld an der Liebeskrise soll angeblich die Ex-Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (25) tragen – Daniel und die Blondine sollen mehrmals zusammen im Urlaub gewesen sein. Daniel räumte jetzt mit den Turtelgerüchten auf!

In einem Instagram-Post sprach Daniel zunächst noch einmal die Trennung von seiner einstigen Traumfrau an. Das Liebesaus sei hart für den Immobilienmakler: "Es macht mich echt sehr traurig, da es für mich kein Spiel war, ich Kristina liebe und es keinen An-Aus-Schalter bei mir gibt." Am Ende kam Daniel dann auch noch auf seine vermeintliche neue Freundin zu sprechen. "Und abschließend möchte ich ein für alle mal klarstellen: Ich kenne Chethrin nicht." Das konnten allerdings nicht alle User glauben. "Gib doch einfach zu, dass du Chethrin kennst!", war nur einer der kritischen Followerkommentare. Und noch eine Sache sorgte bei Daniels Fans für Stirnrunzeln: Chethrin likte den Post.

Auch das Ex-Curvy Model meldete sich kurz nach dem Beziehungsende von Daniel und Kristina zu Wort. "Ich habe zu dem Thema ja lange nichts gesagt, aber ich wollte euch darüber informieren, dass ich niemanden belogen/betrogen habe. Es wurde auch niemand betrogen", schrieb sie bei Instagram. Die Fans der beiden fordern seit der Bachelor-Trennung ein Outing der angeblichen Turteltauben.

Michelle Zillekens Erster gemeinsamer Auftritt von Kristina Yantsen und Daniel Völz

MG RTL D Bachelor Daniel Völz in Vietnam

Instagram / chethrin_official; Instagram / daniel_voelz Chethrin Schulze und Daniel Völz

