Und schon wieder wird getauscht! Am Dienstag läuft die zweite Folge von Sing meinen Song, die ganz im Zeichen von Rea Garvey (45) steht. 1998 hat die Erfolgsgeschichte des Iren angefangen – das war das Jahr, in dem er nach Deutschland kam und mit seinen Kollegen von Reamonn durchstartete. Von da an feierte der Sänger riesige Erfolge. Seit der Bandauflösung 2010 ist er auf musikalischen Solopfaden unterwegs. Der 45-Jährige hat also ein großes Hitarchiv. Daher die Frage: Wer performt welches Lied?

Jetzt verkürzt VOX die Wartezeit mit der Übersicht: Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) wagt sich an einen wahren Reamonn-Klassiker. Er interpretiert die Debüt-Single "Supergirl" aus dem Jahr 2000 neu. Schlagerikone Mary Roos (69) setzt mit "Through the Eyes of a Child" ebenfalls auf eine Nummer der Rockband. Alphaville-Stimme Marian Gold drückt "Oh My Love" seinen persönlichen Stempel auf. Und Leslie Clio (31) rockt die Bühne in Südafrika mit "Wild Love".

Eher ungewöhnliche Töne gibt es von Wir sind Helden-Star Judith Holofernes (41). Ungewöhnlich deshalb, weil sie "Armour" voraussichtlich komplett auf Englisch singen wird. Auf Mark Forster (34) hingegen wartet eine dreifache Herausforderung. Er übernimmt die Gastgeberrolle, gibt seine Version des Rea Garvey-Hits "Bow Before You" zum Besten und er wird den Iren bei dessen "Is it Love"-Auftritt unterstützen. Am Ende des Abends kürt Rea seinen Favoriten. Wem drückt ihr die Daumen? Stimmt ab!

